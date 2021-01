Coronavirus, fanno scalpore le affermazioni di Brigitte Bardot: “il Covid ristabilirà un nuovo ordine”

L’emergenza coronavirus ha creato parecchio scompiglio in tutto il mondo, ma al peggio non c’è mai fine. Tante le teorie bizzarre legate alla pandemia, come quelle di complotti vari e di virus creati da Bill Gates “che ci vuole tutti morti o controllati da remoto“. A queste si aggiunge la teoria, folle, di Brigitte Bardot: la famosa attrice francese, icona sexy degli anni ’50 e ’60 ha rilasciato delle dichiarazioni davvero curiose al settimanale oggi: “Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti. Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare”, ha affermato, dichiarandosi quindi in un certo senso felice della pandemia e della selezione naturale che starebbe facendo in tutto il mondo. “Io sono per un governo autoritario, capace di mettere ordine nel casino in cui viviamo. Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore”, ha concluso la francese, facendo quindi discutere anche per il suo pensiero politico.