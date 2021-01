Coronavirus, calciatore fuggito da una festa illegale attraverso i tetti: “crediamo ad Embolo”

Embolo l’ha combinata davvero grossa: il calciatore del Borussia Mönchengladbach è stato denunciato alla polizia di Essen, nell’ovest della Germania, per essere fuggito da una festa illegale attraverso i tetti. Nonostante il calciatore abbia negato, ,a polizia ha spiegato che Embolo sarebbe fuggito dai funzionari domenica mattina su un tetto. Il giocatore del Dortmund ha confermato lunedì sul suo account Instagram che la polizia aveva preso i suoi dati personali, ma ha negato di essere stato alla festa. La polizia lo ha trovato in una casa che si trovava “nelle vicinanze” del luogo in cui si teneva la festa. “Finché non ci saranno maggiori risultati dalle indagini della polizia, crediamo a Breel Embolo“, ha affermato un portavoce del club in risposta alle nuove informazioni fornite dalla polizia. “Quando la polizia è arrivata, una persona è saltata da una finestra sul tetto di un luogo vicino al lago Baldeney a Essen, che dovrebbe essere chiuso a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. L’individuo è corso attraverso il tetto verso una casa ed è entrato da un’altra finestra. La polizia è entrata ed ha trovato solo una persona all’interno“, ha spiegato la polizia, il cui portavoce ha affermato che si trattava di Embolo.

“Era solo sulla scena“, ha aggiunto il portavoce della polizia. E non c’era modo che potesse lasciare la casa senza essere scoperto, ha continuato, poiché il complesso era circondato dalla polizia. “Pertanto, supponiamo che l’uomo che è scappato attraverso il tetto fosse Embolo“, ha concluso. Secondo il comunicato diffuso lunedì dalla Polizia, un gruppo di 23 persone ha partecipato alla festa illegale, senza mantenere la distanza di sicurezza o indossare mascherine. La polizia è stata avvisata dalla polizia: nessuno dei partecipanti aveva la residenza ad Essen e tutti sono stati denunciati ed espulsi dalla città.