Coronavirus, come proteggersi al supermercato? Guanti, mascherina e lista: le raccomandazioni dell’Iss

E’ iniziato un nuovo anno, ma il coronavirus non è diventato un vecchio ricordo: il virus di SARS-CoV-2 è ancora il protagonista indiscusso e, per questo motivo, bisogna ancora tenere ben presenti le famose misure da adottare quotidianamente: la mascherina, l’igienizzante per le mani ed il distanziamento interpersonale. Nonostante le chiusure natalizie e le varie zone rosse, arancioni e gialle, i supermercati restano sempre aperti, per consentire alla popolazione di fare la spesa e acquistare il necessario per cucinare, pulire la casa e tanto altro. Bisogna fare molta attenzione, però, nei supermercati, uno dei luoghi dove in tantissimi sono stati contagiati. Per questo motivo l’Iss, l’Istituto di Sanità ha deciso di stilare una lista di raccomandazioni da tenerein considerazione quando si va a fare la spesa:

Preparare una lista in modo da ottimizzare i tempi di permanenza nel negozio Indossare la mascherina prima di entrare in negozio e disinfettarsi le mani Mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri clienti e dal personale Seguire i percorsi indicati Usare sempre i guanti per scegliere i prodotti sfusi come frutta, verdura e pane Non toccare mai prodotti esposti ma solo quello che si acquisterà Lavarli le mani appena tornati a casa e dopo aver sistemato la spesa

L’Iss ha poi dedicato una parentesi anche al personale, consigliando di attenersi alle buone pratiche igieniche, il controllo degli accessi e la distribuzione di prodotti igienizzanti per le mani.