Coronavirus, come sta Fausto Gresini? Aggiornamenti sulle condizioni dell’ex pilota

Preoccupano le condizioni di Fausto Gresini, l’ex pilota di MotoGp e titolare del Team Gresini, ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il dottor Nicola Cilloni, medico del Reparto di Terapia Intensiva intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna ha parlato oggi delle condizioni di Gresini: ‘‘Le condizioni di salute generali di Fausto Gresini, seppure ancora gravi, sono stabili. Sono stati sospesi i farmaci anche se è ancora sedato e collegato ad un respiratore meccanico per ottenere una quantità di ossigeno nel sangue adeguata. Nei prossimi giorni verranno eseguite indagini radiologiche per verificare lo stato evolutivo della malattia”.