Coronavirus, verso un Consiglio dei Ministri alle 21: ipotesi decreto al posto dell’ordinanza

Il Governo ha iniziato le riunioni per decidere le nuove misure volte a fronteggiare l’emergenza coronavirus in Italia, considerando che quelle contenute nel Decreto Natale scadono il 6 gennaio. Se nelle scorse ore, si parlava dell’ipotesi di un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza con le regole fino al 15 gennaio, giorno di scadenza del Dpcm attualmente in vigore, oggi emerge una uova possibilità.

Secondo fonti di governo, alle 21 di oggi, potrebbe esserci un Consiglio dei Ministri. Sul tavolo l’ipotesi di procedere con un decreto – e non con un’ordinanza di Speranza – sulle misure da adottare dal 7 gennaio.