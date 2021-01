Coppia di anziani muore a ridosso del 60° anniversario di nozze: la storia da brividi di Vincenzo e Italia

Ogni giorno spuntano storie difficili da raccontare, legate al coronavirus. Tra quelle a lieto fine, bizzarre e anche divertenti, ne spuntano però anche di tragiche e drammatiche, ma al tempo stesso romantiche e da brividi. Tra queste ultime c’è la storia di Vincenzo e Italia una coppia di anziani scomparsa a ridosso del 60° anniversario di matrimonio per conseguenze legate al coronavirus. Lui, 90enne originario di Bari ed ex minatore in Belgio, viveva in una casa di riposo a Quattro Castella, nel Reggiato a causa dell’aggravarsi di diverse patologie di cui soffriva e che non gli permettevano una vita autonoma, è deceduto per conseguenze legate al coronavirus, a cui è risultato positivo dopo il ricovero in ospedale a Montecchio a causa di un peggioramento delle sue condizioni. La moglie, 85enne e acciaccata da diversi problemi di salute, originaria di Fano non ha retto il colpo: dopo aver ricevuto la notizia della morte del marito si è addormentata e poche ore dopo, il 6 gennaio, giorno del 60° anniversario di nozze, è deceduta. Vincenzo e Italia sono morti nel giro di poche ore di distanza l’uno dall’altra dopo una vita passata insieme e lasciano quattro figlie, due delle quali gemelle.