Coronavirus, Eleonora Brigliadori shock sui social: “il gregge diventerà pila per far vivere AI. In atto un progetto transumanista”

L’emergenza coronavirus e l’avvio della campagna di vaccinazione hanno creato un po’ di caos in tutto il mondo. La disinformazione non aiuta, ma tante sono le persone che non credono in questa pandemia e soprattutto nel vaccino. Tra questi c’è anche Eleonora Brigliadori: l’attrice e conduttrice televisiva da giorni ormai condivide il suo pensiero sui social, con delle teorie shock. “Ma veramente credete che tra un po’ terminerà il progetto COVID 19/25? E credete veramente che quando terminerà si tornerà ad una vita normale? Forse non avete compreso che non esiste alcuna pan-demos ma solamente esiste ed è in atto il progetto transumanista che ha bisogno di creare false flag per portare l’umanità ad accedere nella nuova realtà computerizzata quantistica dove il gregge sarà diventato pila per far vivere AI ossia la realtà informatica mentre il corpo biologico sarà stato retroevoluto mediante i retrovirus iniettati con le vacci-nazioni. Tutte le nazioni dovranno entrare in questa nuova realtà. Aggiungo che ci sono però altre realtà viventi equilibrate spirituali che lottano per sostenere intatto il nostro genoma sono queste le colonne della Nuova Umanità che dovrà superare questo baratro io ne faccio parte Mi auguro che quelli che capiscono il progetto globalista si svincolano al più presto dalle catene del ricatto economico e comincino a considerare la terra come organismo vivente… Eleonora Brigliadori. Ed ora capite perché dicono che nulla sarà come prima. Grazie a questi progetti l’intero pianeta , tutte le nazioni vanno dentro ad AI mediante le vacci-nazioni. Sveglia….!!! ” Aggiungo e invito tutti a utilizzare la scienza dello spirito come il nuovo fondamento del l’unica scienza che rimarrà valida per altri 3000 anni quando l’umanità la avrà fatta propria questa antroposofia potrà anche essere superata ma prima di allora se non avete delle basi di conoscenza del vostro essere della vostra Costituzione soprasensibile sarete in balia di queste forze distruttive…. Cominciate a studiare… ci sono oltre 300 pubblicazioni che riguardano tutte le essenze che vanno rese umane che vanno antroposofizzate… Rudolf Steiner è il profeta dello spirito… è un uomo unico nel nostro tempo è un santo oltre che un veggente dall’età di sette anni… con la pubblicazione dei suoi testi fondamentali è iniziata la via di Resurrezione… la vera Apocalisse che si può sviluppare oggi intorno ai fatti relativi al mistero del golgota… non è una teoria ma una pratica individuale che deve sfociare nella vita sociale in un vero sentimento di fratellanza che oggi è assolutamente oscurato. Aaron Noel“, ha scritto il 13 gennaio su Facebook.

“La pandemia non c’era fino a quando hanno cominciato a fare i vaccini adesso le persone vaccinate si ammalano, questo è l’ultimo atto della distruzione“, ha aggiunto in un altro post.