Rocca d’Evandro è un comune del Casertano di soli 3200 abitanti, diventato ‘famoso’ nelle ultime ore per il boom di casi positivi al coronavirus. Sono scoppiati infatti due focolai di Covid a Rocca d’Evandro, dove sono ben 76 i residenti positivi, la maggior parte, fortunatamente, asintomatici. L’ultimo focolaio è scoppiato a seguito di una veglia funebre per un’anziana, che si è svolta lo scorso 27 dicembre. Un totale di 40 contagiati circa, con oltre 20 familiari risultati positivi, tra cui alcuni bambini e diversi vicini. Il focolaio si aggiunge a quello piu’ circoscritto che ha colpito la Residenza per anziani (Rsa) situata nel paese, dove sono emerse una trentina di positivita’ tra gli operatori sanitari e gli anziani, due dei quali deceduti.