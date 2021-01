Coronavirus: Fontana, ‘nostra email non rettifica, vera notizia è chiarire algoritmo Iss’

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – “Ieri sera è uscita una notizia incredibile: la Lombardia ha mandato un’email per chiedere il ricalcolo. Ma scusate, è una settimana che lo diciamo. Abbiamo chiesto il ricalcolo per uscire dalla zona rossa dal primo momento. Dov’è la notizia?”. Lo dice in un post su Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. “La vera notizia arriverà quando chiariranno come l’algoritmo elabora i dati standard giornalieri che stiamo mandando da 11 mesi”.

Argomentando, Fontana riprende la questione della mail della Regione, dove, dice, “la direzione Welfare si limita a rispondere a una richiesta di chiarimento avanzata dall’Istituto Superiore di Sanità al fine di risolvere il problema dei calcoli; a differenza di quello che si vorrebbe far emergere questa email non rettifica e non cambia i numeri standard precedentemente inviati. Solo grazie alla nostra iniziativa la Lombardia oggi è zona arancio e molte attività hanno potuto riprendere”, conclude.