Coronavirus, infermiera dell’ospedale di Caserta positiva dopo il vaccino: “non c’è da allarmarsi! Aveva contratto il virus prima”

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus è partita ormai da giorni, ma non mancano gli episodi che fanno discutere e lasciano qualche dubbio. Arriva da Caserta una nuova positività al covid a seguito del vaccino: un’infermiera dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è risultata positiva al cofonavirus dopo la somministrazione del vaccino. La donna, che lavora in prima linea con gli ammalati di SARS-CoV-2, è stata vaccinata lo scorso 2 gennaio e la sera stessa ha iniziato ad avvertire lievi sintomi: è stata così sottoposta a tampone, risultato positivo. “Non c’e’ da allarmarsi e’ evidente che l’infermiera aveva gia’ contratto il virus prima della somministrazione del vaccino“, ha spiegato all’AGI direttore dell’ospedale, Gaetano Gubitosa. Gli operatori sanitari ad alto rischio vengono sottoposti al tampone una volta a settimana ed e’ probabile dunque che la donna abbia contratto il virus proprio in quel range di tempo tra un tampone e l’altro. L’infermiera sta bene e non presenta sintomi rilevanti.