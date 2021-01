Coronavirus, Kabir Bedi e l’immunità naturale in India: “grazie a cannella, zenzero e aglio”

Kabir Bedi è stato ospite oggi a Domenica In, in collegamento da Mumbai nel noto programma condotto da Mara Venier. Il famoso attore indiano, celebre in Italia per il ruolo di Sandokan, ha parlato dell’emergenza coronavirus, con un particolare focus sull’India: “In India abbiamo avuto una situazione pessima da marzo a giugno, con quasi 10 milioni di casi. Improvvisamente qualcosa ha cominciato a cambiare. Il numero di contagi si e’ ridotto, abbiamo il 97% delle persone guarite, e appena l’1,5%, anche meno, di tasso di letalita’. E’ un miracolo che stiamo cercando di capire“.

“L’India sembra recuperare rapidamente, la situazione diventa giorno dopo giorno migliore. Uno dei maggiori medici indiani sostiene che ci sono stati altri coronavirus in passato nel Paese e magari abbiamo sviluppato un’immunita’ naturale, non ci colpiscono in maniera forte. Non c’e’ spiegazione, in altre situazioni il Covid si diffonde come un incendio, qui no, forse abbiamo raggiunto l’immunita’ di gregge ma nessuno lo sa, e’ un miracolo che stiamo cercando di capire. L’India e’ leader nella lotta al Covid, e chiunque voglia essere vaccinato si puo’ registrare, poi verranno contattati a seconda dell’eta’ e delle condizioni sanitarie“, ha aggiunto Bedi nel programma di Rai1.

“Prenderò il vaccino dopo 3-4 mesi ma Darwin disse che la razza che sopravvive non è la più forte né la più intelligente, è la razza che si adatta. Noi come razza umana ci adatteremo a questo virus e sopravviveremo. Scopriremo che la medicina sono anche certi alimenti che ci daranno l’immunità come la cannella, lo zenzero, l’aglio”, ha concluso l’attore 75enne.