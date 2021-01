Coronavirus, Lando Norris positivo: il pilota di F1 ha perso gusto e olfatto

Il mondo della Formula 1 ancora una volta contagiato dal coronavirus: è Lando Norris ad essere risultato positivo al covid-19. Il giovane pilota britannico della McLaren si è accorto di aver perso gusto e olfatto e, dunque, si è sottoposto al tampone, che ha avuto esito positivo. Ad annunciarlo è stato il team di Norris, con una nota sul proprio sito: “Lando Norris e’ risultato positivo al covid-19 ieri a Dubai, dove attualmente e’ in vacanza prima di un periodo di allenamento gia’ programmato. Dopo aver constatato la perdita del gusto e dell’olfatto odore, e’ stato subito sottoposto al test e ha informato la squadra. Ora si sta auto-isolando nel suo hotel per 14 giorni. Attualmente si sente bene e non presenta altri sintomi“.