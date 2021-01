Coronavirus, la nuova mappa Ecdc: 3 Regioni italiane in “rosso scuro”, la situazione migliore in Grecia

Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane in rosso scuro nella mappa dei contagi da Coronavirus appena pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornata al 28 gennaio. La mappa considera il tasso di positività ai tamponi e l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti. Nelle ultime due settimane i dati peggiori (rosso scuro, appunto) sono per l’Irlanda, la Repubblica Ceca, i Paesi Baltici, la quasi totalità della Spagna, il Portogallo, la Slovenia, alcune Regioni di Francia, Germania, Polonia e Paesi Bassi, e appunto il Nord/Est dell’Italia. La situazione migliore in assoluto, invece, è in Grecia.