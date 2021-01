Coronavirus, a rischio il Festival di Sanremo: si ipotizza il rinvio

Nelle ultime ore si è parlato tanto del Festival di Sanremo a causa dell’errore commeso da Fedez, che ha svelato per sbaglio sui social una parte del brano in gara con Francesca Michielin. Nessuna esclusione: il rapper italiano, marito di Chiara Ferragni, resta in gara, ma è ancora da chiarire se e quando il Festival si farà. Il protocollo di sicurezza dle Festival di Sanremo, che la Rai sta mettendo a punto in queste ore, con l’obiettivo dello svolgimento della kermesse canora italiana in totale sicurezza, rispettando le norme anti-Covid, verrà mandato al Cts entro il 2 febbraio. Nonostante il protocollo di sicurezza, però non è ancora esclusa l’ipotesi di uno slittamento del festival, verso la fine di aprile, con la speranza che la Liguria possa essere in zona arancione e, soprattutto, che le misure anti-Covid e la campagna vaccini riescano a migliorare la situazione legata al coronavirus in Italia. Nonostante i punti interrogativi, le date al momento restano fissate, il Festival dovrebbe tenersi dal 2 al 6 marzo, e gli addetti ai lavori hanno già iniziato a fare avanti e indietro dal Teatro Ariston.