Coronavirus, nuovamente a rischio le Olimpiadi di Tokyo: “non sono sicuro che si faranno”

Il coronavirus minaccia ancora una volta le Olimpiadi di Tokyo: dopo il rinvio dall’estate 2020 a quella 2021, ma non è ancora certo che quest’anno i Giochi si possano svolgere. Lo ha confermato Dick Pound, membro del Cio ed ex presidente della Wada: “Non posso avere la certezza”, che le Olimpiadi si facciano, ha affermato alla BBC. Lo stesso aveva lanciato un appello pochi giorni fa, invitando le autorità a dare priorità agli atleti, in modo tale non solo da poter consentire lo svolgimento di tutte le competizioni sportive, ma anche per “mandare un messaggio forte sul fatto che il vaccino non riguarda solo la salute personale ma e’ una questione di solidarieta’ e considerazione del benessere degli altri membri della comunita’“.