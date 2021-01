E’ terminato l’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione iniziato questa mattina per decidere il ‘futuro’ dell’Italia al termine del decreto Natale e delle misure restrittive anti-covid adottate durante le festività natalizie che termineranno il 6 gennaio, con l’Epifania. All’incontro hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico e durante il meeting si e’ discusso sulle nuove misure di contenimento del virus da adottare dal 7 gennaio, in vista anche della scadenza dell’ultimo Dpcm prevista per il 15 gennaio.Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’ipotesi più gettonata sia quella di un ‘provvedimento ponte’ fra le due date per estendere alcune misure restrittive a livello nazionale.