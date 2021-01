Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Da quanto si apprende il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio. Passa in area arancione la Regione Sardegna. La Regione Lombardia in seguito alla relazione tecnica dell’Iss passa da area rossa ad area arancione.