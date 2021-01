SARS-CoV-2, De Luca svela: “in Campania una card con un chip per tutti i vaccinati”

Durante l’emergenza coronavirus e soprattutto dopo la partenza della campagna di vaccinazione, si è parlato della possibilità di un passaporto vaccinale. De Luca, governatore della Campania, sembra promuovere questa idea: “La Campania dara’ una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo. Sul retro c’e’ un chip, ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema, ristorante con piu’ tranquillita’ avendo la certificazione che sono stati vaccinati“, ha affermato in una diretta Facebook.



De Luca ha poi aperto una parentesi sulla sua vaccinazione, che ha fatto tanto discutere: “Il 27 dicembre è stata una giornata dimostrativa: come atto dimostrativo ho fatto anche io la prima dose di vaccino ma su questo è stato fatto sciacallaggio. Il mio è stato un gesto simbolico per dare coraggio e fiducia, per dimostrare che il vaccino è sicuro. È stato un atto dimostrativo. Ma in Italia non manca mai chi è pronto a fare sciacallaggio e demagogia“.