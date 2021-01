Domani inizia una nuova fase a colori, ma non è ancora ben chiaro come ci aspetta in questi primi mesi del 2021. Per questo motivo è in programma per oggi un nuovo vertice tra il Premier Conte e i capidelegazione della maggioranza sull’emergenza coronavirus. La riunione è in programma alle 17.00 Alla riunione con il premier Conte partecipano oltre ai capidelegazione della forze di maggioranza anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro