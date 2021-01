Episodio davvero bizzaro in Svezia: il direttore generale della Protezione civile si è dimesso oggi dopo aver violato le norme anti-Covid. Dan Eliasson, questo il suo nome, a capo dell’agenzia dal 2018, è volato alle Canarie con la figlia per trascorrere il Natale nonostante le norme anti-Covid svedesi non consentissero di viaggiare all’estero se non per motivi di “necessità”. Il viaggio di Eliasson ha provocato tantissime critiche, così i politici dell’opposizione hanno chiesto le sue dimissioni. L’ex direttore generale dell’Msb afferma che la decisione di dimettersi è stata motivata dalle possibile conseguenze sul lavoro dell’agenzia. “La cosa importante non sono io come persona. La cosa importante è come noi, come società, gestiamo la pandemia e che tutta l’attenzione sia concentrata su questo compito incredibilmente importante“, ha affermato.