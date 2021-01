Coronavirus, Zaniolo positivo: “sto bene e non ho sintomi”

Nicolò Zaniolo torna sotto i riflettori ancora una volta: dopo le varie questioni di gossip, lo scoop dell’ex fidanzata incinta e del nuovo flirt con Madalina Ghenea, il calciatore giallorosso adesso ha a che fare con un problema di salute. Come se l’infortunio non bastasse, il giovane atleta è stato contagiato ed è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato Zaniolo stesso con un post sui social: “ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa“.