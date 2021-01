Follia sull’autostrada A1. Un’auto, con al volante un quarantenne italoamericano, marmista di professione, residente a Vicenza, ha percorso circa 50km contromano da Rioveggio alle porte di Firenze. L’auto, una Ford Fiesta, è stata bloccata dagli agenti della polizia stradale tra Barberino di Mugello e Sesto Fiorentino, all’altezza dell’area di servizio Corzano.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, è entrato in autostrada a Rioveggio, in un tratto chiuso, abbattendo la segnaletica, al km 222. Ha percorso contromano, sempre nel tratto chiuso, una quarantina di km, fino al km 261. Poi è entrato in un tratto aperto alla circolazione per otto km, fino al km 269, seminando il panico, sfiorando alcuni mezzi e collidendo con almeno due veicoli. Finalmente poi è stato bloccato dopo un lungo inseguimento della Polizia (vedi video in fondo all’articolo). Da quanto si apprende, gli agenti avrebbero anche esploso 7 colpi di pistola (2 in aria e 5 alle gomme) a scopo intimidatorio prima di riuscire a ‘cinturare’ l’auto del fuggitivo. Perquisendo il veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto un’ascia, un coltello e una roncola.

Al momento l’uomo, arrestato per vari reati, non avrebbe ancora dato spiegazioni per il suo gesto. Domani sarà processato per direttissima.