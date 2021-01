Scomparsa da Facebook la pagina “Le Frasi di Osho”: Zuckerberg banna le vignette di Federico Palmaroli?

Tanti utenti, alla ricerca di simpatiche vignette sulla crisi di governo in atto, hanno notato questa mattina la scomparsa da Facebook della pagina “Le frasi di Osho”. Eì m istero su questa improvvisa scomparsa dal social di Zuckerberg: cercando la pagina compare la dicitura “questa pagina non è disponibile”, ma non è chiaro quali siano i motivi di questa indisponibilità. La pagina, una delle pagine satiriche più conosciute e con migliaia di fan, fondata da Federico Palmaroli, è stata rimossa da Facebook e sono in corso verifiche. “Me faccio vivo io”, ha scritto il fondatore Palmaroli sul suo profilo privato. Le motivazioni potrebbero essere collegate a “violazioni degli standard della comunità”: la pagina è comunque ancora attiva su Twitter. Appuntamento quotidiano per tantissimi utenti social, “Le più belle frasi di Osho” potrebbe essere stata bannata per la sua satira politica, e non solo. Se così fosse si tratterebbe di un caso davvero clamoroso.