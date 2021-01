Incidente questa mattina nel porto di Savona. Nella zona 16 dello scalo, la Costa Smeralda, nave del gruppo Costa Crociere, è entrata in contatto con una gru di terra durante la fase di avvicinamento in banchina. Da quanto reso noto da Costa pur non avendo causato alcun danno strutturale allo scafo, il contatto ha provocato la caduta e il danneggiamento di una scialuppa in mare a causa del cedimento di un verricello (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Fortunatamente non si sono registrati feriti tra l’equipaggio. A bordo della nave, inoltre, non c’erano ospiti. L’imbarcazione è stata prontamente recuperata e dalle prime verifiche non si registrano altri danni alle strutture della nave. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto oltre al personale di Costa Crociere, sono intervenute anche le Autorità competenti. La Compagnia precisa di essersi messa a disposizione delle autorità offrendo la massima collaborazione e attivandosi per condurre le investigazioni del caso sulle dinamiche dell’accaduto. Costa Smeralda rimarrà nel porto di Savona come da programma. Nonostante l’accaduto non pregiudichi la possibilità per la nave di operare regolarmente nel rispetto dei normali parametri di sicurezza, la sosta in porto permetterà altresì di effettuare le riparazioni del caso nel più breve tempo possibile.