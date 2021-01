“Con il Covid dovremo convivere per sempre. Non sta andando via”: ad assicurarlo è il Ceo di Moderna

Conviene mettersi l’anima in pace: il Sars-Cov-2 non andrà mai via. A dirlo è niente meno che l’amministratore delegato della Moderna, casa farmaceutica produttrice del vaccino anti-Covid, secondo il quale il virus diventerà “endemico” e sarà “in giro per sempre”. Lo ha detto Stéphane Bancel nel corso di una tavola rotonda di esperti organizzata presso la JP Morgan Healthcare Conference. “La SARS-CoV-2 non sta andando via – ha spiegato – ed è probabile che vivremo con questo virus per sempre”.

Il Covid, dunque, ha tutte le carte in regola per diventare una malattia endemica, e questo significherebbe che sarà presente in qualunque momento nelle comunità, ma a livelli più bassi di quanto sia ora grazie ai vaccini e alla scienza. L’unica gatta da pelare per gli scienziati saranno le nuove varianti del virus, che dovranno essere tenute sotto controllo e studiate in maniera tale da produrre vaccini adatti per combatterle. Il vaccino di Moderna è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration per l’uso negli americani di età pari o superiore ai 18 anni. Ulteriori studi, poi, vanno completati sui bambini, il cui sistema immunitario può rispondere ai vaccini in modo diverso rispetto a quello degli adulti.

La pandemia, dunque, potrebbe diventare una malattia ‘da bambini’, colpendo in particolare la prima infanzia, soprattutto nei prossimi anni. Questo è quindi lo scenario più probabile se il virus diventasse endemico come previsto anche dal CEO di Moderna: l’infezione probabilmente si attenuerà, colpendo entro i 3-5 anni di età con sintomi modesti e non potenzialmente letali come quelli attuali. Lo indica un modello pubblicato su Science dai ricercatori della Emory University e della Penn State University degli Stati Uniti. Il tasso di letalità di Sars-CoV-2 sarà inferiore a quello dell’influenza stagionale. Fondamentale, secondo lo studio, è proprio il vaccino: solo con un alto numero di individui vaccinati, infatti, tutto questo processo potrà diventare realtà prima possibile e il Covid si trasformerà in una malattia endemica non letale.