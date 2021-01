Covid, dubbi sull’efficacia del vaccino Pfizer: Byoblu pubblica video, YouTube lo rimuove e limita l’account per una settimana

Il canale YouTube di Byoblu è stato limitato per una settimana: la piattaforma ha imposto lo stop alla web tv per un servizio in cui si metteva in dubbio l’efficacia del vaccino Pfizer contro il Covid-19, citando un editoriale del British Medical Journal in cui Peter Doshi esprimeva perplessità sul siero.

YouTube ha deciso di rimuovere dalla piattaforma il video con il servizio e di limitare l’account per 7 giorni.

“Siamo una testata giornalistica regolarmente registrata in tribunale – ha scritto Claudio Messora, ideatore di Byoblu – Siamo una televisione che trasmette sul digitale terrestre, con le concessioni governative in regola. Siamo tutelati dalla Costituzione e vi sono organismi istituzionali (nazionali) deputati a vigilare su come viene esercitata la libertà di stampa nel nostro Paese: siamo registrati al Roc e sottoposti all’Agcom. Abbiamo un direttore responsabile che risponde all’Ordine dei Giornalisti oltreché alla legge.

Non accettiamo che nessuno, al di fuori delle istituzioni italiane, attraverso gli organismi preposti, e all’infuori della magistratura che sono i soli organi che riconosciamo, possa sindacare su quanto viene detto dalla nostra redazione nel nostro telegiornale.

Parlano di fascismo e di nazismo, e poi in barba alle leggi sulla stampa si comportano come un plotone di esecuzione che fa irruzione nelle redazioni e decide cosa può andare in onda e cosa no. Sarebbero questi gli alti valori progressisti a cui queste società internazionali dicono di ispirarsi? E riescono anche a dirlo senza vergognarsi? Senza mettersi perlomeno a ridere?“