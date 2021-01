Covid: allo Spallanzani vaccinati cinque componenti del Cts, anche il coordinatore Agostino Miozzo

Cinque medici che fanno parte del Comitato tecnico-scientifico si sono vaccinati contro il Covid nel pomeriggio di oggi, allo Spallanzani di Roma. Tra loro il coordinatore del Cts Agostino Miozzo e Nicola Sebastiani Ispettore Generale della sanita’ militare del Ministero della difesa. A coordinare l’operazione di vaccinazione il direttore sanitario dell’Istituto Francesco Vaia.

“Credo che i prossimi giorni sono ancora di attesa. Non possiamo veramente abbassare la guardia, la situazione e’ ancora critica e decisamente instabile“, ha dichiarato Miozzo dopo essersi vaccinato. “Stiamo verificando l’andamento della curva epidemica che ci dice che la curva si e’ stabilizzata, non sta scendendo. Alcune regioni hanno un Rt che sta salendo e in tre sono sopra l’1 – prosegue Miozzo – Verificheremo dopodomani quale e’ il parametro per l’intero Paese sulla base degli ultimi dati disponibili”.