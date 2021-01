Ha il Covid ma viaggia in aereo in totale libertà: atterrato a Catania mostra un documento che accerta la sua positività, denunciato

Una storia incredibile arriva dalla Sicilia: gli agenti della polizia di frontiera, nell’ambito dei previsti servizi finalizzati a prevenire l’ingresso nel territorio nazionale di soggetti infetti da Covid-19, hanno fermato all’aeroporto di Catania un uomo rumeno positivo al coronavirus e lo hanno denunciato per mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia. L’uomo, classe ’86, residente a Gela, è arrivato allo scalo Fontanarossa con un volo proveniente da Bucarest, viaggiando in totale libertà nonostante la sua positività al coronavirus. Al momento del controllo, una volta arrivato a destinazione, l’uomo ha mostrato un referto medico redatto da un laboratorio di analisi rumeno nel quale veniva certificata la sua positività al Sars-Cov2. Il personale sanitario dell’aeroporto, quindi, si è subito adoperato per effettuare un nuovo test rapido che ha confermato l’infezione. L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di pandemia, ma la domanda sorge spontanea: come ha fatto a viaggiare così liberamente?