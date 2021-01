Si apre la crisi di Governo: Renzi annuncia le dimissioni dei ministri di Italia Viva

“Come Italia Viva abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare il punto sulla situazione politica del Paese e per annunciare le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Ivan Scalfarotto” dal governo. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera.

“La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi. E il salto di qualità non lo ha chiesto Italia Viva, lo hanno chiesto anche altre forze. Noi non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non e’ un reality show dove si fanno le veline. Nell’affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, noi pensiamo che si debba affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al presidente del Consiglio”, ha aggiunto Renzi.

“C’e’ una drammatica emergenza da affrontare ma non puo’ essere l’unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali. Ci sara’ un motivo se l’Italia e’ il Paese ha il maggior numero di morti e il Pil che crolla”, ha affermato Renzi.