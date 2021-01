Cristiano Ronaldo e Georgina violano le restrizioni e si concedono una vacanza a Courmayeur: in corso accertamenti

E’ bufera su Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese della Juventus si è concesso una brevissima vacanza di appena un giorno sulla neve di Courmayeur insieme alla compagna Georgina Rodriguez, probabilmente per festeggiare il suo compleanno. Una mini vacanza, con pernottamento in un albergo della zona e un giro in motoslitta, che hanno spinto le autorità ad ‘indagare’ poichè CR7 avrebbe violato le restrizioni anti-Covid. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sulla trasferta sulle nevi di Cristiano Ronaldo: il viaggio in Valle d’Aosta, zona arancione, non è consentito se non per pochi casi, come ad esempio il possesso di una seconda casa.