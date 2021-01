Crolla un vecchio edificio ad Afragola, nel Napoletano: una persona ferita, soccorsi sul posto [VIDEO LIVE]

Nella serata di oggi, giovedì 28 gennaio, si è registrato il crollo di un edificio ad Afragola, comune del Napoletano. Il crollo è avvenuto sulla strada che porta a Piazza Ciampa, nel centro storico: la strada è stata chiusa. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco. Al momento, non ci sono notizie ufficiali ma sembrerebbe che una persona sia finita in ospedale dopo essere stata investita dalla macerie mentre transitava in auto.

Anche lo scorso 8 gennaio, si è verificato un crollo ad Afragola. In piazza del Rosario, ha ceduto un vecchio stabile disabitato: non ci sono stati feriti, solo paura e una grossa nuvola di polvere.

Seguiranno aggiornamenti.