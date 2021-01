Crolla il solaio di un capannone: un morto e diversi feriti nel Brindisino

Tragedia a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite gravemente a seguito del crollo del solaio di un capannone in fase di costruzione. La persona deceduta è un uomo di 49 anni. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso nell’ospedale di Brindisi. Secondo i soccorritori, che continuano a scavare tra le macerie, non vi sarebbero altre persone intrappolate.

La zona, che si trova in contrada Ajeni, alle porte del paese, è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, stanno intervenendo Vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri.