Crollo a Napoli, importanti aggiornamenti: nessun danno alla chiesa di piazza Cavour, l’edificio era lesionato [VIDEO]

Questa mattina a Napoli un episodio spaventoso: è crollato il muro di un edificio. Se in un primo momento si pensava fosse una parte della facciata della Chiesa del Rosariello, in piazza Cavour, i Vigili del Fuoco hanno adesso fatto delle importanti precisazioni: il crollo ha riguardato un edificio attiguo alla Chiesa e non la facciata di questa, che comunque è stata dichiarata momentaneamente inagibile per un’infiltrazione in un lucernario. L’edificio crollato, attiguo alla chiesa del Rosariello, da angolo tra piazza Cavour e via Stella, era abbandonato da anni, era lesionato e transennato. “Purtroppo non si e’ preso nessun provvedimento. La pioggia di queste settimane gli ha dato il colpo di grazia“, hanno dichiarato alcuni residenti.