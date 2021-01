La dad di Teresa Mannino: sui social le esilaranti lezioni online della comica siciliana [VIDEO]

A causa dell’emergenza coronavirus i giovani, ormai quasi da un anno, sono costretti a seguire le lezioni scolastiche online, tra critiche e parodie. La tanto chiacchierata dad diventa la ‘vittima’ preferita della comica Teresa Mannino. La siciliana ha postato dei video su Instagram nei quali si prende gioco della didattica a distanza: Teresa Mannino veste i panni di una professoressa che deve collegarsi con i suoi alunni per fare lezione. La siciliana enfatizza in un primo momento i problemi tecnici: “mi sentite? No! Ma se sto parlando e mi dici no vuol dire che mi senti“, non manca poi un riferimento ai rumori casalinghi “dici a tua madre di spegnere l’aspirapolvere“. In un secondo video Teresa Mannino si concentra invece sulla malinconia, mettendo in evidenza dunque il desiderio di insegnanti e alunni di tornare a fare lezione in presenza. “Visto che all’Italia in questo momento interessano gli sconti, portate il libro e 9,90, facciamo lezione nei camerini di Zara“.