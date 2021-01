Quando la realtà supera i meme: Di Maio con mascherina e mano sulla bocca per non mostrare il labiale

I meme che circolano sui social, a volte, sono così tanto esilaranti da farci esclamare: “Ma come fanno a pensare cose così divertenti?”. Ebbene, in parlamento abbiamo avuto la prova che la realtà, quando vuole, può di gran lunga superare la fantasia. Protagonista del siparietto divertente è, neanche a dirlo, Luigi Di Maio.

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, lo ha pizzicato a Montecitorio mentre era al telefono in un atteggiamento alquanto…strano. Il ministro degli Esteri si copre le labbra, il che sarebbe quasi normale visto che per non far leggere il labiale, in parlamento, lo fanno in molti, peccato però che in quel momento indossava anche la mascherina! Montaruli ha postato la foto su Twitter: “La mano sulla mascherina. In una foto tutto”. Un gesto involontario, sicuramente, ma che immortalato diventa un’esilarante siparietto. L’ennesimo, a dire il vero, regalatoci dal ministro Di Maio.