Dispersi Velino, potrebbero non essere dove li stanno cercando: aperta un’inchiesta dopo il battipista precipitato

Per i quattro dispersi sul monte Velino le ricerche proseguono incessanti, ma più trascorrono le ore e i giorni, più si affievolisce la speranza di ritrovarla sani e salvi. Ieri, durante le operazioni di ricerca c’è stato un imprevisto: il battipista è stato sganciato dall’elicottero in volo ed è precipitato, a causa delle forti raffiche di vento. Nelle ultime ore la carcassa del battipista, che in base a quanto appreso è stato fatto precipitare a terra perché le oscillazioni stavano mettendo in pericolo la sicurezza dell’elicottero che lo trasportava, è stato individuato nei pressi di Fonte Capo la Maina.

Il recupero del mezzo sarà difficile, visto che l’area è impervia e raggiungibile solo con appositi mezzi. Il battipista doveva essere trasportato da Ovindoli fin sul monte Velino, dove sarebbe stato utilizzato nelle ricerche dei quattro escursionisti dispersi. Per ora, comunque, i rottami non possono essere toccati perché è stata aperta un’inchiesta. In questo momento, sul posto, ci sono gli operai della società proprietaria del mezzo battipista a recuperare la cassetta degli attrezzi a bordo del gatto delle nevi.

Gli attrezzi servivano a rimontare la pesante pala metallica al gatto una volta che il mezzo meccanico avrebbe raggiunto la zona della valanga. E’ anche vero che, con ogni probabilità , i quattro dispersi non siano nella zona dove li stanno cercando da una settimana, come spiegano gli abitanti dei paesi vicini al luogo della tragedia.