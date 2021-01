Divieto di utilizzo per un noto farmaco antidepressivo dopo analisi non conformi: l’avviso di AIFA [MARCHIO E LOTTO]

L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha disposto, con apposito provvedimento, il divieto di utilizzo di un medicinale antidepressivo, Citalopram della ditta Hexal Spa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle analisi condotte nell’ambito del programma annuale di controllo della composizione dei medicinali per l’anno 2019, dopo il parere non favorevole espresso dall’Istituto Superiore di Sanità. Nello specifico, il divieto riguarda il lotto n. A1904 con scadenza 03/2021 della CITALOPRAM HEXAL AG 40 mg/ml gocce orali soluzione, AIC 036662017.

Citalopram è un medicinale utilizzato per curare le sindromi depressive endogene e prevenirne le ricadute e le ricorrenze. Utile anche per fronteggiare disturbi d’ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia. In merito, e in via precauzionale, AIFA ha emanato oggi, con una circolare, le raccomandazioni per tutte le strutture sanitarie e gli operatori sanitari operanti sul territorio Italiano per rendere indisponibili all’utilizzo tale lotto fino al richiamo, che avverrà al completamento delle indagini da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.