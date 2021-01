Nel dizionario americano aggiunta la versione maschile di ‘First Lady’: ‘Second Gentleman’. Il primo è Doug Emhoff

Il termine “Second Gentleman” è stato incluso nel noto dizionario americano Merriam Webster – grazie a Doug Emhoff, marito del nuovo vicepresidente americano Kamala Harris. “Ora è ufficiale“, ha twittato l’orgoglioso Emhoff giovedì e ha condiviso un collegamento alla nuova voce del dizionario. “Potrei essere il primo, ma non sarò l’ultimo“.

Basato sul termine “First Lady”, il ruolo è ora definito come segue: “Il marito o il partner maschio di un vicepresidente (…)“. Il 20 gennaio, Harris è diventata la prima donna ad essere il vice di un presidente e suo marito Emhoff è diventato il ​​primo “Second Gentleman” del paese.

In diversi stati degli USA c’è già stato un “Second Gentleman“, ha annunciato la società. Quindi l’espressione non è nuova. “Ma finalmente è abbastanza diffuso da soddisfare i nostri criteri di accesso”. La lingua è una “misura” per la cultura e il tempo. Sono sempre necessarie nuove parole per descrivere il mondo in cui viviamo.

Harris ed Emhoff si sono conosciuti nel 2013: lei era single e procuratore generale della California, lui padre divorziato di due figli e avvocato a Los Angeles. Il primo appuntamento è stato organizzato da un amico di Harris. Si sono sposati a Santa Barbara circa un anno dopo. Emhoff è nato a New York ed è cresciuto nel vicino New Jersey.