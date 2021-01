Dopo il maltempo torna il sole, ripresi i collegamenti con le Eolie

Dopo maltempo, grandine e mareggiate, il sole è tornato a splendere sulle Isole Eolie, isolate per giorni a causa delle avverse condizioni meteo.

Finito l’isolamento a Ginostra, piccolo borgo di Stromboli, dopo 8 giorni: un aliscafo Liberty Lines ha attraccato questa mattina.

In questi giorni il mare agitato non ha consentito ai mezzi di linea di approdare nel porticciolo, in attesa di lavori di messa in sicurezza.

Il miglioramento della situazione meteo ha permesso a navi ed aliscafi di collegare di nuovo tutte le 7 isole.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: