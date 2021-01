Dove acquistare tè matcha? Dai kit con frullino in bambù alle cioccolate: le proposte Amazon

Ogni giorno capita di vedere sui social immagini di una bevanda verde, tante sono le influencer che mostrano ai propri follower video e foto di quella che sembra essere la loro bevanda preferita, l’infuso del momento. Stiamo parlando del tè matcha, una bevanda usata per millenni dai cinesi taoistie dai monaci Zen giapponesi per rilassarsi e meditare. Il tè matcha stimola la memoria, migliora la concentrazione e previene la degenerazione cellulare e l’invecchiamento precoce, esercitando anche un’azione antitumorale grazie alla presenza di catechine, un adiuvante nel trattamento di influenze e infiammazioni. Un antinfiammatorio naturale che aiuta anche a bruciare i grassi. Non tutti però riescono a trovarlo e sanno dove poterlo comprare.

Su Amazon è possibile trovarlo in tantissime versioni: biologico, cioccolata, in polvere, ma è il set per poterlo fare nella maniera tradizionale quello più gettonato e apprezzato.

Set Tè Matcha Amazon

Tè matcha in polvere Amazon

Dolci con tè matcha Amazon