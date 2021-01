Dpcm, restrizioni e chiusure: ristoratori sfiniti in protesta contro il governo, bloccata l’autostrada A1

Le chiusure esasperano il settore della ristorazione. I ristoratori in protesta si sono dati appuntamento questa mattina sull’autostrada A1 bloccando di fatto il traffico tra Roma e Caserta. I dpcm e le restrizioni che colpiscono per lo più questo settore hanno condotto gli esercenti all’esasperazione. In centinaia si sono fermati per qualche minuto bloccando la strada e scendendo dalle auto.

La redazione di Vesuvio Live ha pubblicato le immagini che documentano la protesta pacifica. I ristoratori vorrebbero raggiungere Palazzo Chigi e parlare con il premier Giuseppe Conte. Le automobili interessate dalla protesta sono state numerose: un segnale forte per far riemergere un settore messo in ginocchio dalle continue restrizioni. Gli irrisori ristori arrivati e la chiusura dei ristoranti e bar in zona arancione, hanno costrette molte attività ad abbassare le serrande e a licenziare i dipendenti. Con i limiti dell’asporto ai bar a partire dalle 18 potrebbe avere ulteriori ricadute negative. I ristoratori hanno dunque deciso di dare un segnale forte facendo sentire in maniera decisa la loro voce.