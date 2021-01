Tra arte e tecnologia: 300 droni illuminano il cielo di Dubai in uno spettacolare gioco di luci e immagini

Ogni notte alle 19 e alle 21:30, nel cielo di Dubai compreso tra The Beach, JBR, Bluewaters Island e lo Sheraton Jumeirah Beach Resort, si alzano in volo 300 droni grazie ad un’innovativa collaborazione tra Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), organizzatori del Dubai Shopping Festival, e Intel, leader mondiale della tecnologia.

Ogni performance coinvolge 300 droni che si allineano in aria per creare giochi di luci e display accuratamente coreografati e basati su di un’animazione 3D ad alta tecnologia.

Sfumando i confini tra arte e tecnologia, ogni drone funge da pixel di luce che illumina il cielo notturno con animazioni 3D dinamiche per creare un disegno vivido e memorabile.

Che sia la prossima frontiera degli spettacoli pirotecnici?