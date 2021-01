Cos’è Duncanville? La nuova serie tv animata creata dai produttori dei Simpson

L’11 gennaio segna una data molto importate per gli amanti delle serie tv animate: sarà infatti trasmessa su Italia 1 alle 14.05 una nuovissima serie tv, dal nome Duncanville. La nuova serie tv prenderà il posto dei tre episodi dei Simpson, con i quali condivide i produttori.

La trama di Duncanville

La nuova serie tv animata di Italia 1 racconta la storia del giovane Duncan Harris, un ragazzo medio di 15 anni, sempre ad un passo dal prendere una decisione sbagliata, con una cotta per Mia. Duncan vive con una madre, addetta ai parcheggi che sogna di diventare un detective e deve sempre guardare il figlio, il padre che cerca di essere per Dunca n una figura paterna migliore di quella che che è stato suo padre per lui, la sorella Kimberly, una normale adolescente e la sorella asiatica adottiva Jing una intelligente bambina di 5 anni che dà sempre consigli a Duncan. Duncan è un grande sognatore e ogni giorno fugge dalla sua vita quotidiana con l’immaginazione: sogna ragazze, soldi e trasgressione.

In Italia arriva quindi una nuova famiglia americana, un cartone animato per adulti, creato da Fox.