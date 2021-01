Tuffi da brividi sulla neve in Slovenia: le folli acrobazie dei ragazzi della Dunking Devils Squad [VIDEO]

Non capita spesso di vedere ragazzi tuffarsi da grandi altezze sulla neve. Siamo abituati alle classiche gare di tuffi in acqua, o anche in mare, da posti mozzafiato come Polignano a Mare, con la Red Bull Cliff Diving Series, ma a pochissimi sarà capitato di vedere dei giovani, atletici e sportivissimi, tuffarsi sul manto nevoso. Sulla neve della Slovenia, in particolar modo in quella di Kranjska Gora, un gruppo di 4 ragazzi che formano la Dunking Devils Squad, si diverte con tuffi e voli davvero mozzafiato. Campioni del mondo nella loro specialità, i ragazzi della Dunking Devils Squad amano l’adrenalina e non temono le grandi altezze. Ecco che sul loro profilo Instagram spuntano dei video da brividi: tuffi, capriole, voli acrobatici e chi più ne ha più ne metta, con atterraggio sulla neve gelida. C’è chi ha anche il coraggio di farlo a petto nudo, chi invece si copre con tanto di mascherina per gli occhi e casco. I 4 ragazzi, oltre che da grande atleticità hanno in comune anche un pizzico di follia, tanto coraggio e voglia di divertirsi.