E’ la giornata del burro d’arachidi: valori nutrizionali di questo delizioso alimento e dove trovarlo

Il burro d’arachidi non è diffuso in Italia come lo è negli Stati Uniti, ma chi lo assaggia la prima volta se ne innamora. Sono poche, infatti, le persone che non amano questo gustosissimo cibo. Si tratta di una crema spalmabile che si ricava dalla macinatura degli arachidi. La paternità del burro d’arachidi sembra essere di un farmacista di Saint Louis, George A. Bayle jr., che alla fine del XIX secolo inventò questo alimento come sostituto proteico della carne, a queti tempi costosa e non accessibile a tuttele famiglie.Il burro d’arachidi è infatti molto proteico e ha un notevole apporto di proteine vegetali, ma non finisce qui contiene anche fibre, grassi e acido linoleico. Il burro d’arachidi è ricco anche di sale, zucchero, vitamine, calcio, fosforo, potassio e acido palmitico.

Oggi, 24 gennaio, si celebra la giornata del burro d’arachidi, una festività nata molti anni fa, per consentire agli amanti del burro di arachidi di celebrare la creazione di questo meraviglioso alimento. Il burro di arachidi può essere consumato e utilizzato in molte ricette diverse, salate e dolci. Ma attenzione, è un prodotto allergizzante

Valori nutrizionai del burro d’arachidi

circa 24 grammi di proteine;

circa 21 grammi di carboidrati;

circa 8 grammi di zuccheri;

circa 50 grammi di grassi, di cui 7,6 saturi, 23 monoinsaturi e 14 polinsaturi;

8 grammi di fibra alimentare;

17 milligrammi di sodio;

zero colesterolo.

Come festeggiare questa ricorrenza

Beh, mangiando il burro d’arachidi o divertendosi a realizzare sfiziose ricette con questo delizioso alimento. Ormai il burro d’arachidi è acquistabile in tantisimi supermercati, ma anche in negozi specializzati nella vendita di prodotti proteici, per i più attenti alla linea. Altrimenti sono tanti i posti online dove poterlo acquistare, tra cui anche Amazon.