E’ ufficiale: le scuole superiori riaprono al 50% da lunedì 11 gennaio. Nel weekend tutta Italia arancione

Il Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid a partire dal 7 gennaio è terminato intorno alle 00:35 della notte. Il Governo ha deciso che le scuole superiori riapriranno l’11 gennaio e non il 7. La riapertura delle scuole superiori l’11 gennaio avverra’ al 50%. Elementari e medie, invece, riapriranno regolarmente giovedì 7. Il punto di incontro dell’11 gennaio per le scuole superiori è stato trovato in Consiglio dei Ministri dopo il confronto tra il Pd che puntava al 15 e il Movimento 5 Stelle e Italia viva che chiedevano di ripartire già il 7 gennaio. La mediazione, secondo quanto viene riferito, è stata portata avanti dal presidente del Consiglio Conte. Intanto sabato 9 e domenica 10 l’Italia sarà tutta in zona arancione.