Eccezionale ondata di caldo in Grecia: picchi di +28°C, folle in parchi e spiagge [VIDEO]

L’eccezionale ondata di caldo che ha interessato il Sud Italia nei giorni scorsi ha raggiunto anche la Grecia, con temperature che hanno superato in molte aree i 20°C: moltissime le persone che, ignorando il lockdown anti-contagio, si sono riversate in parchi e spiagge.

Nel sud di Creta è stata registrata una temperatura di 28,3°C a mezzogiorno, la più alta a gennaio da 50 anni.

Ad Atene, dove il termometro segnava +23°C, in moltissimi hanno trascorso la giornata al mare, sotto l’occhio della polizia che ha cercato di evitare assembramenti e multato chi non indossava la mascherina.

Gli altoparlanti delle volanti ricordavano incessantemente alle persone di mantenere il distanziamento sociale.

La Grecia è tornata in lockdown dall’inizio di novembre, nel tentativo di evitare una terza ondata di contagi dopo le feste di Natale e Capodanno: le restrizioni, che sarebbero dovute finire domani, sono state prolungate di un’altra settimana.