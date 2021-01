Elicottero si schianta contro una collina a Cuba: morte 5 persone

Grave incidente a Cuba: 5 persone sono morte nello schianto di un elicottero militare tra la provincia di Holguin e Guantanamo, nell’est dell’isola, secondo quanto confermato dal Ministero delle Forze armate.

L’elicottero “si è schiantato contro una collina” e “tutte e cinque le persone a bordo sono morte“, ha precisato il dicastero in un comunicato diffuso dai media statali. “Una commissione del Ministero delle Forze armate rivoluzionarie sta attualmente indagando sulle cause dell’incidente“, è stato spiegato, senza fornire ulteriori dettagli.

L’ultimo grave incidente aereo a Cuba si è verificato nel maggio 2018, quando un velivolo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana uccidendo 112 persone, con una sola donna sopravvissuta. Otto soldati cubani sono morti nell’aprile 2017 per lo schianto di un aereo di fabbricazione russa nella regione di Artemisa.