Elon Musk supera Bezos, è l’uomo più ricco del mondo: Tesla adesso vale più di Facebook

Ottime notizie per Elon Musk: il famoso imprenditore sudafricano ha superato Jeff Bezos, diventando dunque l’uomo più ricco del mondo. Musk secondo quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index, vale 187 miliardi di dollari, mentre Bezos 186 miliardi. Musk deve ‘ringraziare’ Tesla, volata a Wall Street e salita del 4,37%. E’ proprio questo nuovo rialzo del famoso colosso di auto elettriche a far balzare Musk nella vetta della classifica dei più ricchi del mondo, ottenendo il gradino più alto del podio, che dal 2017 apparteneva a Bezos. La crescita della ricchezza personale di Musk nell’ultimo anno e’ la piu’ rapida e poderosa mai avvenuta nella storia della classifica dei piu’ ricchi. Musk ha iniziato il 2020 con patrimonio netto di circa 27 miliardi di dollari, agli ultimi posti tra i 50 uomini piu’ ricchi al mondo. Poi il boom delle azioni di Tesla che nel 2020 hanno registrato una crescita di oltre il 700%. Un periodo fortunato per Musk, che ha permesso il sorpasso sul patron di Amazon, il cui patrimonio e’ rimasto sostanzialmente invariato nell’anno appena trascorso. La capitalizzazione di Tesla schizza a 766 miliardi di dollari. Il colosso delle auto elettriche di Elon Musk vale ora piu’ di Facebook.