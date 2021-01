Domani il Dalai Lama avrà un colloquio con l’attivista Greta Thunberg, il Premio Nobel per la pace del 2007 William Moomaw e la scienziata Susan Natali. Il tema di cui si discuterà sarà l’emergenza climatica. La conversazione sarà moderata da Diana Chapman Walsh, presidente emerita del Wellesley College. L’evento è stato organizzato dal Mind & Life Institute e sarà trasmesso in diretta in videoconferenza a partire dalle 9, ora indiana (le 4 e mezza in Italia).